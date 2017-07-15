В России обсуждают проект учреждения медали «За развитие транспортной системы Крыма»

В России проходят общественные обсуждения проекта нормативно-правового акта, согласно которому Министерство транспорта страны намерено учредить медаль «За развитие транспортной системы Крыма».

Данный документ 14 июля опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Никаких подробностей о кандидатах или номинантах на медаль в проекте не сообщается.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».