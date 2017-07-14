Овсянников пообещал создать отряды «Юнармии» во всех школах Севастополя

В школах аннексированного Севастополя намерены создать отряды российского движения «Юнармия». Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава города Дмитрий Овсянников 13 июля во время встречи с севастопольским отделением «Юнармии».

«Сегодня «ячейки» патриотического движения организованы в 46 из 64 севастопольских школ. Это уже достаточно большой показатель, но мы намерены довести охват до 100%. Наш город сам по себе отличная база для развития «Юнармии», и поддержка со стороны правительства будет способствовать высоким результатам севастопольских «юнармейцев» в соревнованиях со сверстниками из других регионов страны», – цитирует Овсянникова пресс-служба правительства Севастополя.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».



В молодежном движении декларируют приоритетные формы деятельности – молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов.