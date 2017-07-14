Палата представителей США приняла оборонный бюджет

Палата представителей конгресса США 14 июля приняла проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который начинается с 1 октября 2017 года.

Сумма расходов составляет почти 700 миллиардов долларов.

Белый дом запрсил в 2018 году на военные нужды 603 миллиардов долларов плюс 65 миллиардов на проведение операций за рубежом.

В Сенате США пока рассматривают свой проект оборонного бюджета, с которым должен быть согласован проект, который приняли в нижней палате. Если сенаторам удастся это сделать, законопроект направят на подпись президенту.

Оборонный бюджет США на 2017 год составляет 619 миллиардов долларов.