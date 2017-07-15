В Афганистане убит местный лидер «Исламского государства» – Пентагон

Военные США убили лидера группировки «Исламское государство» в Афганистане Абу Сайеда во время рейда, который проводился в северо-восточной провинции Кундуз. Об этом 14 июля сообщили в Пентагоне.

«Во время рейда были убиты и другие члены «Исламского государства», что значительно подорвало планы группировки по расширению своего присутствия в Афганистане», – отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт.

Боевики «Исламского государства» выбрали Абу Сайеда лидером этой группировки в Афганистане весной этого года.

Бывший лидер Абдула Хасиба убит 27 апреля – во время совместной операции афганских и американских военных в восточной провинции Нангархар. Его предшественник Хафиз Сайед Хан погиб в 2016 году – в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотником.