В Крыму 3 тысячи человек пострадали от укусов животных – Роспотребнадзор

В Крыму от укусов животных с начала 2017 года пострадали 3077 человек. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Межрегиональное управление информирует, что в Республике Крым и г. Севастополе растет количество обратившихся за антирабической помощью в медицинские учреждения. Так, количество пострадавших от укусов животными по Республике Крым составило 3077 человек (167,03 на 100 тыс. населения), что на 4,7 % выше, чем за аналогичный период 2016 г», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Севастополе количество пострадавших составило 502 человека, что на 6,35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего количества укушенных от диких животных получили повреждения 67 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что показатель обращаемости превышает среднереспубликанский в городах: Ялта, Керчь, Евпатория, Алушта, Феодосия, Бахчисарайском и Ленинском районе.

В сообщении говорится, что Крым являются природным очагом бешенства, ежегодно на территории полуострова регистрируются заболевания и гибель животных. Эпизоотическая ситуация по заболеванию бешенством животных на территории остается напряженной. За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 8 случаев положительных результатов при исследовании материала от павших животных на бешенство на 7 административных территориях (2016 г. – 20 случаев на 5 административных территориях). Зарегистрирован случай гидрофобии у жительницы Бахчисарайского района.

По данным Роспотребнадзора, основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных – коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др.