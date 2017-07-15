Сергей Шнуров о концертах в Крыму: «Мы играем для людей, а не территории»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не видит проблемы в концертах в Крыму, поскольку он выступает «для людей, а не территорий». Об этом музыкант заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Понимаете, в Крыму на этот фестиваль приезжает до фига украинцев, там граница открыта! И там эти машины с украинскими номерами точно так же слушают. Мы не играем для территории, мы играем для людей. Люди приходят на концерт», – сказал Шнуров, комментируя готовящееся выступление «Ленинграда» на фестивале «Золотая балка» в Севастополе.

Музыкант добавил, что ему без разницы, где выступать, главное, чтобы были зрители и технические возможности. Но он отметил, что не стал бы выступать в Луганске, Донецке или Грозном из-за проблем с безопасностью.

Шнуров сказал, что в группе «Ленинград» не было обсуждения по поводу того, выступать в Крыму или нет, и решение об этом он принимал лично. По словам артиста, на фестиваль «Золотая балка» его пригласила владелица одноименной компании Снежана Георгиева.

Ранее группа «Ленинград» уже выступала на этом фестивале. Их выступление состоялось в Балаклаве в августе 2016 года.

В соответствии с украинским законодательством, въезжать на территорию оккупированного Крыма можно только через официальные пункты пропуска, расположенные на административной границе с Херсонской областью.

Попадание в Крым другими способами считается административным правонарушением, предусмотренным статьей 204.2 КоАП. Оно карается штрафом либо арестом до 15 суток.

Госпогранслужба Украины с начала 2017 года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто въезжал в Крым не через официальные пункты пропуска.



