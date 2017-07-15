В Ростове снимают сериал о событиях Первой мировой войны в Крыму

В российском Ростове-на-Дону начались съемки сериала «Смотритель маяка», посвященного попытке немецких диверсантов накануне Первой мировой войны заминировать Севастопольскую бухту. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии КИТ.

«Дело в том, что тот Крым и сегодняшний Крым – это два разных Крыма. Мы все равно бы и там были вынуждены строить. Только с точки зрения технологий и строительства здесь это оказалось сделать удобнее и экономичнее», – пояснил проведение съемок в Ростове продюсер фильма Сергей Багиров.

Режиссер-постановщик сериала «Смотритель маяка» – Павел Дроздов. Роли исполняют Максим Дрозд, Егор Бероев, Екатерина Ванчугова, Виктор Тереля, Игорь Хрипунов и др.

Действие происходит накануне Первой мировой войны. По сценарию, российской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Немецкий шпион должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы российского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта.