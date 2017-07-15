Украинская сторона ОЦКК обвинила боевиков в обстреле жилых кварталов Марьинки

Украинская сторона Общего центра контроля и координации (ОЦКК) на линии контакта на Донбассе утверждает, что поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы Марьинки.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, 14 июля около 22:30 во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины у Марьинки, под обстрел боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов попали жилые кварталы населенного пункта.

По данным штаба, в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны ОЦКК, информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее на этой неделе также сообщали об обстреле жилых кварталов Марьинки 12 июля.

В группировке «ДНР» заявляют, что вечером 14 июля наблюдательный пункт СЦКК в селе Безыменное Новоазовского района (подконтрольное донецким боевикам) попал под обстрел ВСУ.

О прекращении огня на Донбассе договаривались уже неоднократно, в последний раз от 24 июня на время жатвы – до 31 августа. Однако обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.