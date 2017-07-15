В Крыму собираются судить керчанина, подозреваемого в расстреле банды 20-летней давности

В Крыму направлено в суд уголовное дело против керчанина, подозреваемого в участии в расстреле руководителей банды «Казиновская», совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступлений. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 31 мая 1996 года в городе Керчи обвиняемый, являясь членом одной из преступных группировок, привез исполнителей убийства к ресторану «Интерклуб», где они произвели многочисленные выстрелы из автоматов в руководителей враждебной им банды «Казиновские». Как утверждает Следственный комитет, в результате было убито 9 человек, одному потерпевшему удалось спрятаться, еще двоим своевременно была оказана медицинская помощь.

В сообщении говорится, что в момент расстрела обвиняемый осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью недопущения задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов или участниками банды «Казиновские», после чего увез исполнителей убийства с места преступления.