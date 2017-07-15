МОН Украины планируют включить в школьную программу тексты крымскотатарских литераторов

Министерство образования и науки Украины планирует включить в программу «Литература родного края» для общеобразовательных школ произведения народного творчества крымских татар, а также произведения крымскотатарских поэтов и прозаиков. Об этом Крым.Реалии сообщила пресс-служба министерства.

«Произведения предложены в соответствии с возрастными особенностями учащихся: устное народное творчество, поэзии Шерьяна Али, Нузета Омер, газели, прозаические произведения, в частности Юсуфа Болата», – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации Минобразования, список литературы подготовила группа преподавателей-тюркологов Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко при участии секции переводчиков Национального Союза писателей Украины. По информации министерства, сейчас идет работа над переводами с крымскотатарского языка. Для 5-6 классов участники рабочей группы предложили сказки крымских татар из сборника, изданного киевским издательством «Веселка» в 2017 году.

«После завершения работы образцы произведений крымскотатарской литературы, аннотации, методический комментарий к ним будут предоставлены общеобразовательным учебным заведениям для изучения на уроках украинской литературы», – говорится в сообщении Минобразования.

Министерство не сообщает о планируемой дате окончания работы над переводами.

В 2016 году директор департамента общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко заявил о намерении министерства включить произведения крымскотатарских авторов в программу для общеобразовательных школ.