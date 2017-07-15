Представители Крыма вошли в состав российского «Южного регионального центра поддержки экспорта»

Представители Крыма вошли в состав учредителей некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта». Об этом заявила пресс-служба Министерства экономического развития Крыма, подконтрольного России.

«Обращаясь в Центр поддержки экспорта, предприниматели получат все услуги по технологии «одного окна». Центр поддержки экспорта будет сопровождать предпринимателя на всех этапах его экспортной деятельности», – заявил российский министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

По информации пресс-службы министерства, основными задачами центра является обеспечение доступа предприятий ко всем видам финансовой и нефинансовой поддержки в сфере экспортной деятельности, поиск зарубежных партнеров, консультирование по вопросам внешнеэкономической торговли, взаимодействие с республиканскими и федеральными структурами.

19 июня Евросоюз продлил санкции против Крыма. Европейским субъектам запрещено вступать в какие-либо экономические отношения с крымскими компаниями.