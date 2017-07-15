С начала года российские власти выдали 23 разрешения на раскопки в Крыму – Зарубин

С начала года российские власти выдали 23 разрешения на раскопки в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма, назначенного Россией, Вячеслава Зарубина.

«В прошлом году за год было выдано около 120 разрешений (открытых листов – КР), это много. Я сравниваю с периодом до 2014 года, там максимальные числа доходили до 35-40, а сейчас уже 120. До 1 июля 2017 года выданы уже 23 разрешения. Но есть одна проблема: немного работа затормозилась в министерстве культуры Российской Федерации по техническим причинам», – рассказал он.

Зарубин предположил, что количество выданных до конца года открытых листов достигнет прошлогоднего показателя за счет раскопок, которые проводятся на полуострове в связи с реализацией масштабных строительных проектов.

При этом Зарубин отметил, что в связи с этим в Госкомнаследия предлагают федеральным властям передать региональным органам полномочия по выдаче открытых листов.

Украинские власти считают несогласованные с ними археологические раскопки в Крыму незаконными. Ранее в Министерстве культуры Украины сообщали о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.