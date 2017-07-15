Представитель президента в АРК обвинила протестующих в попытке захвата ее ведомства

Постоянный представитель президента Украины в АРК Наталья Попович обвинила протестующих за ее отставку в попытке захвате ее ведомства, которым она руководит. Об этом она заявила в комментарии для Крым.Реалии.

«13 июля 2017 в 8:50 утра (до начала рабочего времени), группой агрессивно настроенных митингующих был осуществлен захват помещения представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Захват произошел через парадный вход представительства, путем проникновения в фойе, с применением физической силы к работникам представительства, которые пытались пройти на рабочие места», – заявила Наталья Попович.

По ее словам, входные двери представительства «при проникновении были сломаны, поврежден электромагнитный замок, из-за чего невозможно их автоматическое закрытие и открытие».

«Правоохранительные органы сразу же были оповещены о совершении митингующими противоправных действий. От захвата всего помещения представительства злоумышленников остановили закрытые дополнительные двери, которые ведут с захваченного фойе к лестнице на третий этаж где, собственно, и расположено представительство. Цель захвата – блокирование и препятствование нормальной работе представительства», – отметила постпред.

Она добавила, что в адрес прокуратуры Херсонской области представительство направило заявление о совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 341 Уголовного Кодекса Украины, а именно «Захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединениях граждан, с целью незаконного пользования или препятствования нормальной работе предприятий, учреждений, организаций».

Комментируя инцидент с недопуском в здание помощника народного депутата Украины в пятницу, 14 июля, Наталья Попович снова заявила о «захвате помещения».

«14 июля противоправные действия со стороны митингующих по захвату помещений представительства продолжились. Опять, с применением физической силы к сотрудникам представительства было захвачено фойе», – уточнила она.

По поводу работы представительства, его глава пояснила, что прием граждан был временно приостановлен.

«В связи с противоправным захватом помещения фойе представительства, что привело к блокированию доступа части сотрудников к своим рабочим местам, личный прием граждан временно приостановлено. Запланированные на 13-14 июля встречи перенесено.

Отмечу, что 10, 11, 12 июля беспрепятственно осуществлялся личный прием граждан, проконсультировано 20 человек», – сказала постоянный представитель президента в Крыму.

При этом обвинения активистов в совершении действий, предусмотренных статьей 367 Уголовного кодекса Украины, Наталья Попович назвала безосновательными.

В прокуратуре Херсона обещали предоставить Крым.Реалии комментарий по данному поводу в понедельник.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. Активисты заявили, что пытались войти в здание 13 июля, но так как им не открыли двери, те организовали приемную граждан в фойе здания. 14 июля участники акции рассказывали о том, что помощнику народного депутата Украины также не удалось попасть в здание ППУ в АРК.

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области в комментарии Крым.Реалии проинформировали, что с заявлениями к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.