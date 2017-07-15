На Черноморском флоте завершилась проверка боеготовности

На Черноморском флоте России завершилась проверка боеготовности. Об это сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслава Трухачева.

«На Черноморском флоте завершились мероприятия проверки боевой готовности сил, в ходе которой по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ, проверена способность береговых и корабельных соединений и частей к выполнению задач по предназначению», – сказал Трухачев.

По его словам, в ходе проверки готовности сил задачи в море выполняли более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота. Трухачев добавил, что силы Черноморского флота, задействованные в проверке боеготовности, возвращены в пункты базирования.

Проверка боеготовности Черноморского флота России стартовала 12 июля. В ходе нее были выполнены артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и надводным целям, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» совместно с ракетными катерами ракетным ударом «поразили» корабли условного противника. Российские морпехи отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей флота выполнили траление фарватеров на минно-опасных направлениях.

За два дня до российских учений, 10 июля в Одессе официально открыли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2017». В маневрах, которые проходят на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.