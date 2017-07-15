Чубаров назвал некорректным законопроект о чтении молитвы «Отче наш» в Верховной Раде

Народный депутат Украины Рефат Чубаров назвал некорректным и противоречащим Конституции законопроект о чтении молитвы «Отче наш» перед пленарными заседаниями. Об этом политик заявил в комментарии информагентству QHA.

«Я не понял, зачем они зарегистрировали такой законопроект, тем более, среди них есть депутаты, которых я уважаю. Исходить надо из требований Конституции Украины, где четко указано, что мы живем в светском государстве, и даже просто из корректности по отношению к своим коллегам, среди которых могут быть люди нехристианского вероисповедания или вообще атеисты», – заявил Рефат Чубаров.

Народный депутат спрогнозировал, что данный законопроект не будет иметь успеха и не дойдет до рассмотрения в Верховной Раде.

13 июля в парламент внесли законопроект № 6722 о чтении молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами такой инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко. Текст проекта в данный момент отсутствует на сайте Верховной Рады.