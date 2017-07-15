Алуштинскую трассу патрулируют спасатели на высокоскоростных мотоциклах

На трассе «Симферополь – Алушта» дежурит группа экстренного реагирования на мобильном комплексе «Кирасир» и пожарно-спасательном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«С начала курортного сезона на боевом дежурстве в районе «Ангарского перевала» на трассе «Симферополь – Алушта» находится группа экстренного реагирования Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым на мобильном комплекс «Кирасир» и пожарно-спасательный автомобиль. Специальный комплекс не только включает в себя два пожарно-спасательных мотоцикла, но еще и оборудован жилым отсеком для обеспечения круглосуточного дежурства личного состава группы экстренного реагирования», – говорится в сообщении.

По информации МЧС, с начала дежурства на «Ангарском перевале» группа экстренного реагирования уже 4 раза привлекалась для оказания помощи гражданам, пострадавшим во время различных происшествий, при загорании автотранспортных средств и в результате ДТП. Накануне благодаря спасатели предотвратили серьезное возгорание автомобиля Ford Transit. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожарные с помощью порошковых огнетушителей ликвидировали происшествие и не допустили распространение огня на большую территорию.

Комплектация мотоциклов «Карасир», которую используют спасатели, достаточна для проведения первоначального тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. По информации МЧС России, его технические характеристики и маневренность, сокращают время прибытия к месту происшествия в 3 раза по сравнению с аварийно-спасательным автомобилем.