В Киеве суд избирает меру пресечения народному депутату Михаилу Добкину

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции «Оппозиционный блок» Михаилу Добкину. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Прокуратура просит суд применить к Добкину меру пресечения в виде ареста с правом выхода под залог 150 миллионов гривен, поскольку он может влиять на ход расследования.

Сам политик просит суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства и поручительства. Добкин заявил, что отменил все зарубежные поездки, сдал все свои заграничные паспорта и не планирует покидать Украину.

14 июля депутату в Генеральной прокуратуре вручили уведомление о подозрении. Перед этим, 13 июля, Верховная Рада удовлетворила представление генпрокурора о лишении неприкосновенности народного депутата Михаила Добкина, дав согласие на его привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

ГПУ обвиняет Добкина в том, что он действуя «в интересах председателя ОК «Жилстрой-1», оказал содействие в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана». По версии следствия, из собственности территориальной громады Харькова «незаконно выпали земельные участки общей площадью 61,2 гектара, что причинило ущерб в размере 178 624 598 гривен». Добкин обвинения прокуратуры отвергает и считает, что они имеют политические основания.

Михаил Добкин от 2006 до 2010 года занимал должность городского головы Харькова, а с 2010 по 2014 год возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.