Рамзан Кадыров предложил «забрать» геев из Чечни в Канаду, если «они там есть»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «забрать» геев из его республики в Канаду, если они там есть. Об этом он заявил в интервью телеканалу HBO.

«У нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть – заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь, если есть такие, чтобы забрали», – заявил Кадыров.

Он назвал чеченцев, которые заявили об убийствах и пытках гомосексуалов в республике «шайтанами, продажными и нелюдями».

В интервью HBO Кадыров также заявил, что США – это «не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России». Глава Чечни сказал, что если российское государство разрушат, «автоматически полетят наши ядерные ракеты».

«Весь мир перевернем, знаешь, раком поставим», – сказал Кадыров.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне в апреле писала «Новая газета». Власти республики обвинили журналистов в клевете, а в редакцию издания поступили угрозы. Позднее агентство Reuters опубликовало рассказы двух мужчин, также сообщивших о пытках, которым они подверглись в Чечне из-на нетрадиционной сексуальной ориентации.