В Ялте мужчине присудили 160 часов обязательных работ за нападение на водителя скорой

Ялтинский городской суд, подконтрольный России, приговорил к обязательным работам 30-летнего мужчину за нанесение телесных повреждений водителю Скорой помощи. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма, подконтрольную России.

«Вынесен приговор гражданину Украины, избившему водителя скорой. 160 часов обязательных работ присуждено в Ялтинском городском суде», – заявили в ведомстве.

По данным следствия, 25 июня на автозаправочной станции в Ялте отдыхающий 30-летний мужчина избил водителя скорой помощи, который вез ребенка в лечебное учреждение. Сообщалось, что российские силовые органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Российская прокуратура Крыма называет осужденного гражданином Украины. Вероятно, имеется ввиду, что он является жителем материковой Украины.