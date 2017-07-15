Два боксера из Крыма участвуют в сборах российской сборной

Спортсмены из Крыма Вадим Кудряков и Павел Дорошилов принимают участие в тренировочном сборе сборной России по боксу. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-служба Федерацию бокса Крыма.

Сборы в данный момент проходят в Кисловодске Ставропольского края России. Кудряков готовится к чемпионату мира, который будет проходить в Германии, а Дорошилов ведет учебную работу накануне чемпионата России, который состоится в Грозном.

Вадим Кудряков выступает в весовой категории до 52 килограммов. Является чемпионом мира среди студентов (Таиланд, 2016 год), чемпионом России до 22 лет (Кемерово, 2015 год), чемпионом России среди взрослых (Оренбург, 2016 год). Павел Дорошилов боксирует в категории свыше 91 кг.