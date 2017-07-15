Климкин: Случай с Siemens в России – урок для ответственного бизнеса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что случай с компанией Siemens в России – это урок для всего ответственного бизнеса. Такое заявление он сделал в микроблоге Twitter

«Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией – это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю дальше», – написал министр в twitter.

11 июля Siemens AG подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

Перед этим в компании Siemens заявили, что выдвинут уголовные обвинения против неназванных лиц, ответственных за поставку турбин, а также подадут судебные иски с целью остановить доставку в Крым другого оборудования и добиться возвращения турбин из Крыма обратно в Россию. Иначе, заявили в компании, она будет добиваться отмены всего контракта.

Немецкая компания Siemens заключила контракт на поставку турбин для проекта в Краснодарском крае России, который через Керченский пролив граничит с Крымом. Недавно агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере две, а, возможно, и все четыре предусмотренные настоящим контрактом турбины доставлены из России в Крым в обход европейских санкций в отношении оккупированного полуострова.