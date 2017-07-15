Крымский.Пармезан: Крым по 50 рублей и Феодосия без газа

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 15 июля Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Каких домашних питомцев меньше всего любят российские пограничники на админгранице с Крымом? Сколько придется выложить российским туристам за посещение аннексированного полуострова? Почему жители Феодосии в XXI веке готовят пищу на кострах? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии