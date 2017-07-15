В Краснодарском крае жильцы дома, предназначенного к сносу, перекрыли дорогу гробами

В Краснодарском крае жители 14-этажного дома, отправленного властями под снос, перекрыли гробами федеральную трассу Дон М4 Москва-Новороссийск от села Кабардинка до курорта Геленджик. Об этом сообщает «Новая газета».



По ее информации, акция протеста, которая прошла в субботу, 15 июля, спровоцировала пробку на трассе на несколько километров.

Около 10 минут федеральная трасса оставалась перекрыта, еще полчаса участники акции частично блокировали проезд, выстроившись в линию на «зебре» и пропуская машины только по обочинам.

На место акции прибыла полиция. По громкой связи правоохранители объявили, что к месту акции отправлены все полицейские экипажи в городе за исключением одного. Не менее шести человек были задержаны. В задержании участвовали казаки с нагайками.

Дом, из-за которого люди вышли на улицу, был построен на участке, изначально предназначенном под некий лабораторный комплекс. Затем землю перевели в жилой фонд, а за застройщиками признали право собственности. Тем не менее в 2015 году власти вынесли решение о сносе дома, в котором прописаны 65 человек. Жильцы винят в этом мэра Виктора Хрестина.