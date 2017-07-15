Musafir vaqtı: Амет Алиев может стать участником всемирного конкурса «Сolor Zoom 2017»

15 июля в эфире программы «Musafir vaqtı» беcеда по скайпу с Аметом Алиевым. Амет – парикмахер-стилист из Акъмесджита (Симферополя).



Один этап уже пройден – его конкурсную работу отобрало национальное жюри в Киеве. Амет полон сил и вдохновения, поэтому готов соперничать. Пока его судьба решается в Германии, вы можете помочь Амету Алиеву выиграть в онлайн-конкурсе. Как именно? Узнаете в нашей программе.

Автор программы – Халисе Зинедин.



Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.