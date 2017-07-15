Эксперт рассказал, что объединит крымских мусульман на украинском материке

Исследователь ислама и переводчик Корана на украинский язык Михаил Якубович считает, что Меджлису крымскотатарского народа и муфтияту крымских татар на материковой части Украины в своей политике следует удерживать баланс между национальным и религиозным факторами. Об этом Михаил Якубович заявил в комментарии Крым.Реалии.



Якубович назвал закономерным создание крымскотарского муфтията на материке Украины на национальной основе после российской аннексии Крыма.



«Хочется верить, что Меджлис и новый муфтий крымскотатарского народа смогут удержать баланс между исламскими группами и национальным подходом. То, что именно национальный элемент (сыграл роль при создании муфтията – КР) – они этого и не скрывают. Мне кажется это вполне естественным. Считаю, что в этих условиях просто не могло быть иначе», – сказал Якубович.



Муфтият крымских татар на материковой части Украины был основан в ноябре 2016 года на съезде в Киеве представителями религиозных общин крымских мусульман, покинувших Крым после аннексии, а также постоянно проживающих на юге Херсонской области.



Муфтием был избран Айдер Рустемов, а главой совета улемов (ученых) Сулейман (Элимдар) Хайруллаев.



Созданный Муфтият проходит процедуру регистрации в Министерстве культуры Украины.