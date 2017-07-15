В Human Right Watch призвали боевиков освободить донецкого блогера Васина

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает боевиков немедленно освободить донецкого блогера Станислава Васина (Асеева). Такое заявление организация обнародовала 15 июля.

В организации напомнили, что власти самопровозглашенной «ДНР» на востоке Украины уже шесть месяцев незаконно удерживают блогера, известного своими проукраинскими взглядами. Human Rights Watch получила достоверную информацию от своих источников, что Асеев находится под стражей службами безопасности «ДНР», говорится в заявлении.

«Он (Виктор Асеев) является жертвой насильственного исчезновения – очень тяжкого преступления, согласно международному праву, которое не может быть оправданно ни при каких обстоятельствах, ни во времена мира, ни войны», – заявил директор Human Rights Watch в Европе Центральной Азии Гаг Вильямсон.

HRW требует от боевиков признать задержание донецкого блогера, немедленно его отпустить, а виновных в его похищении наказать.

В то же время боевики не признают задержания Асеева, а накануне они объявили блогера в розыск как пропавшего без вести, сообщает Радіо Свобода.

Связь с донецким блогером и автором Радио Донбасс.Реалии Станиславом Васиным (Асеевым) пропала 2 июня.

11 июня в Службе безопасности Украины подтвердили его исчезновение.

Главред Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич призвал к освобождению блогера. По словам Пеича, если задержание Васина боевиками – правда, это противозаконно. «Он должен быть немедленно освобожден, и ему должны гарантировать безопасность», – отметил Пеич.

К выяснению судьбы Васина и его освобождению в случае нахождения в плену призвали несколько правозащитных и журналистских организаций: Национальный союз журналистов Украины, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов (США), Международная амнистия.

Васин, находясь в оккупированной части Донбасса, сотрудничал с рядом украинских СМИ, в том числе Радіо Свобода и Радио Донбасс.Реалии.