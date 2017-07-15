В Керченском проливе повторно отметят День Победы

23 июля российская общественная организация «Военно-техническое общество» планирует осуществить форсирование Керченского пролива в память о победе во второй мировой войне.



Как сообщает оргкомитет организации, это форсирование будет повторным. Его совершат на двух бронеавтомобилях БРДМ-2.



«Форсирование Керченского пролива проведут два экипажа, один из которых женский. Этой военно-исторической операции планируется присвоить название Керченский десант «Дорога мужества», – говорится в сообщении.



Форсирование начнется 23 июля с 6:00 утра. Оно будет происходить с берега станицы «Тамань» (неподалеку от МТФ № 2 совхоза «Южный») с выходом на берег в Керчь, район Героевского.



Там же состоится памятный митинг с возложением цветов к братской могиле участников десанта 1943 года.



После митинга на городской набережной возле водной станции покажут военную технику.