В Турции отмечают годовщину неудавшегося госпереворота

В Турции в субботу, 15 июля, отмечают первую годовщину неудавшейся попытки переворота против действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Планируются мероприятия в Стамбуле и Анкаре.

Как сообщает Радіо Свобода, в этих городах в этот день проходили марши, запланированы выступления в парламенте, а также представление Реджепом Тайипом Эрдоганом мемориала «Мучеников» в память о погибших во время переворота.

С момента государственного переворота правительством Турции были арестованы около 50 тысяч человек.

В попытке переворота турецкие власти обвиняют американского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен 14 июля в очередной раз опроверг причастность к тому, что он назвал «омерзительным путчем», а также призвал Анкару прекратить «охоту на ведьм» в отношении его последователей.

Попытка госпереворота в Турции произошла 15 июля 2016 года.