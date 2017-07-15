Чиновники Симферополя вносят водителей маршруток в «черный список»

В Симферополе водителей общественного транспорта, которые хамят пассажирам, вносят в специальный реестр, который создан при управлении транспорта и связи подконтрольной России администрации города. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на начальника управления Анастасию Лавринову.

По ее словам, водители, на которых горожане жалуются неоднократно, рискуют потерять работу.



«Управление практикует реестр. К нам поступает жалоба на водителя, мы заносим туда. В случае поступления повторной тоже заносим, чтобы не получились так, когда руководитель одного предприятия за повторную жалобу увольняет водителя, а он спокойно переходит к руководителю другого автотранспортного предприятия. Теперь руководитель спокойно обращается в управление и может посмотреть эти «черные списки», – пояснила Лавринова.

Кроме того, в управлении практикуют всестороннее рассмотрение жалоб, поступающих на водителей с участием руководителя предприятия, водителя и автора жалобы.



Для приема жалоб на перевозчиков в управлении транспорта и связи администрации города открыли специальную телефонную «горячую линию».