Власти Феодосии просят отдыхающих не убивать живность на пляжах

В подконтрольной России администрации Феодосии озаботились сохранностью на местных пляжах редких животных и растений, занесенных в «Красную книгу Крыма».



Чиновники на сайте администрации просят отдыхающих быть особо внимательными на пляжах села Береговое и поселка Приморский.



Объявление адресовано всем пользователям пляжей, в том числе тем, кто их благоустраивает.

«При благоустройстве пляжной территории возможно уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Во избежание нарушений законодательства об охране окружающей среды рекомендуем бережно относиться к растительному и животному миру, расположенному на территории водных объектов», – говорится в сообщении.



Особое внимание в администрации просят уделить представителям флоры и фауны, занесенным в «Красную книгу Крыма».



Но какие именно это животные и растения, в объявлении не уточняется.