В Минобороны России заявляют об укреплении частей Южного военного округа новой техникой

В Министерстве обороны России поставили новую технику и оборудование подразделениям Южного военного округа, в который российские власти включили и Крым.



По информации пресс-службы оборонного ведомства, в июле на вооружение войск Южного военного округа поступили более 20 новейших образцов техники.

«В их числе командно-штабные машины Р-149АКШ на базе КамАЗа, предназначенные для организации засекреченной связи в сложных условиях эксплуатации и в условиях постановки преднамеренных помех в радиосетях, а также станции спутниковой связи Р-439МД2 на базе бронеавтомобиля К1Ш1», – говорится в сообщении.



По данным ведомства, с начала года в войска Южного военного округа были поставлены более 600 единиц новой модернизированной техники, в том числе более 450 единиц автомобильной и бронетанковой техники, что составляет около 35% от запланированных поставок в этом году.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».