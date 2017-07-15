В Симферополе активисты собирают подписи в поддержку пикета против крымских властей

В Симферополе активисты намерены провести общегородской пикет против политики подконтрольных России городских и крымских властей. Об этом сообщают авторы соответствующего подписного листа в соцсетях.



По информации общественников, пикет планируется провести 22 июля на площади перед кинотеатром «Космос» в Симферополе.



«Цель проведения пикета – прекращение незаконных действий должностных лиц администрации, городского совета города Симферополь, а также, Совета министров и парламента Крыма, связанных с незаконной застройкой города, препятствованием (бездействием) оформлению домов и земельных участков, растрате денежных средств предусмотренных на разработку проектной документации, системными нарушениями при проведении публичных слушаний, уничтожению зеленых зон и экологии города», – утверждают инициаторы сбора подписей.

Активисты также призывают всех неравнодушных помочь в сборе подписей за проведение пикета.