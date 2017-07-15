Суд арестовал всех пятерых подозреваемых в растрате средств «Львовского бронетанкового завода»

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток всем пятерым задержанным, которые подозреваются в растрате средств «Львовского бронетанкового завода». Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«14 июля начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 миллионов гривен. В то время, как размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 миллиона гривен – для каждого», – говорится в сообщении НАБУ, обнародованном 15 июля.

По информации ведомства, 15 июля судья продолжил рассмотрение ходатайств относительно избрания меры пресечения еще двум подозреваемым – директору ЛБЗ и его заместителю. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 миллионов гривен и 1,8 миллиона гривен соответственно.

Ранее в субботу, 15 июля сообщалось, что суд арестовал директора «Львовского бронетанкового завода» Романа Тымкива на два месяца и назначил залог в размере 2 миллиона гривен.

Следователи ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета преступления – 28,5 миллионов гривен.

14 июля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о задержании ряда должностных лиц Вооруженных сил Украины, а также директора и заместителя директора госпредприятия «Львовский бронетанковый завод».

В НАБУ сообщили, что задержанные в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 миллиона гривен. Это, по данным следователей, случилось во время закупки запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.



По версии силовиков, вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее использовались.