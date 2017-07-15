В Евпатории готовят патриотический квест

В воскресенье, 16 июля, в Евпатории пройдет шестой этап нравственно-патриотического квеста «Путь победы».



Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, темой квеста будет «Крым – моя Родина»

Целью квеста заявлено расширение кругозора молодых евпаторийцев, которым предложат выполнить интерактивные задания.

«В рамках квеста молодежь познакомится с малоизвестными достопримечательностями Крыма, проверит и расширит знания по истории государства. Участники смогут не только получить позитивные эмоции, но и развить креативное мышление и навыки работы в команде. Игровые задания позволяют не только проверить, но углубить и расширить знания молодежи о родине», – утверждают организаторы.

Победителям обещают ценные призы.