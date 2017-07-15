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В штабе АТО заявляют об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе за сутки

Иллюстрационное фото

Украинская сторона сообщает об 11 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе в течение суток.

По данным штаба АТО, восемь нарушений были зафиксированы на луганском направлении.

«Ночью боевики из 82-миллиметровых минометов били по Трехизбенке, а из гранатометов и стрелецкого оружия по Крымскому и Малиновому. На этом же направлении отдельно следует отметить и боевое столкновение с противником. Около полуночи со стороны поселка Фрунзе под огневым прикрытием группа боевиков, пытаясь приблизиться к нашим позициям, вступила в бой с подразделениями АТО в районе Крымского. В результате умелых действий украинских военных враг отступил», – говорится в сообщении штаба, обнародованном вечером 15 июля.

О погибших или раненых в этот день украинская сторона не сообщает. Ранее в штабе АТО заявили, что за прошедшие сутки вследствие обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе трое украинских военных были ранены, один погиб.

В группировке «ДНР» заявляют, что вечером 14 июля наблюдательный пункт СЦКК в селе Безымянное Новоазовского района (подконтрольно донецким боевикам) попал под обстрел ВСУ. В группировке «ЛНР» заявляют о девяти фактах нарушения режима тишины со стороны украинских военных за прошлые сутки.

О договоренностях по поводу прекращения огня на Донбассе объявлялось неоднократно. Согласно последним договоренностям, это должно было произойти 24 июня на время уборки урожая – до 31 августа. Однако обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

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