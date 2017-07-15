Севастопольские чиновники заявляют об успехах в борьбе с абортами

В Севастополе чиновники департамента здравоохранения подконтрольного России правительства города борются с абортами при помощи проведения всероссийской акции «Подари мне жизнь».



Как сообщает пресс-служба ведомства, эта всероссийская акция проводится в городе с 2014 года и направлена на сохранение беременности, укрепление семейных традиций и ценностей. Она стартует традиционно после 8 июля – российского Дня семьи, любви и верности.



«Во всех женских консультациях проходят дни «открытых» дверей, психологи консультируют женщин по всем проблемным вопросам. В минувшем году после предабортного консультирования около 8% женщин отказались прерывать беременность», – цитируем пресс-служба заместителя главврача городской больницы № 5 Елену Леванович.

В пресс-службе утверждают, что количество абортов в Севастополе снижается, а тенденции свидетельствуют об увеличении рождаемости.