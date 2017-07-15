Туристов заманивают в Севастополь экстримом

В Севастополе 15 июля открыли первый фестиваль экстремальных видов спорта.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, фестиваль продлится два дня, в течение которых в городе будут представлены выступления и соревнования по зрелищным дисциплинам водных и наземных видов спорта.
В день открытия фестиваля в акватории Артиллерийской бухты города состоялись выступления по флайбордингу (полеты на специальной доске, приводимой в движение силой потока воды), аквабайкфристайлу (водомоторный вид спорта) и квалификационный этап по вэйкборду (гонки на водных мотоциклах).
Лучший трюк на вейкборде отметят отдельным призом.
На набережной Корнилова прошли соревнования по скейтбордингу (катание на доске) и минирампе.
В вечернюю программу фестиваля включены концерт на площади Нахимова и награждение участников.
Фестиваль заявлен как международный с участниками не только из Севастополя, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Самары и Саратова.
Подконтрольные России власти Севастополя надеются, что проведение фестиваля поможет привлечь в город туристов.
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