Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Туристов заманивают в Севастополь экстримом

Фестиваль экстремальных видов спорта в Севастополе 15 июля 2017 года

В Севастополе 15 июля открыли первый фестиваль экстремальных видов спорта.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, фестиваль продлится два дня, в течение которых в городе будут представлены выступления и соревнования по зрелищным дисциплинам водных и наземных видов спорта.

В день открытия фестиваля в акватории Артиллерийской бухты города состоялись выступления по флайбордингу (полеты на специальной доске, приводимой в движение силой потока воды), аквабайкфристайлу (водомоторный вид спорта) и квалификационный этап по вэйкборду (гонки на водных мотоциклах).

Фестиваль экстремальных видов спорта в Севастополе 15 июля 2017 года
Фестиваль экстремальных видов спорта в Севастополе 15 июля 2017 года

Лучший трюк на вейкборде отметят отдельным призом.

Фестиваль экстремальных видов спорта в Севастополе 15 июля 2017 года
Фестиваль экстремальных видов спорта в Севастополе 15 июля 2017 года

​На набережной Корнилова прошли соревнования по скейтбордингу (катание на доске) и минирампе.

В вечернюю программу фестиваля включены концерт на площади Нахимова и награждение участников.

Фестиваль заявлен как международный с участниками не только из Севастополя, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Самары и Саратова.

Подконтрольные России власти Севастополя надеются, что проведение фестиваля поможет привлечь в город туристов.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG