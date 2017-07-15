Крымские чиновники просят турбизнес позвать туристов на бархатный сезон

В Министерстве курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма предлагают представителям турбизнеса совместно продвигать идею отдыха на полуострове в осенне-весенний период.



Как сообщает пресс-служба ведомства, для этого в министерстве готовят акцию «Бархатный подарок», которая направлена на продвижение крымского туристического продукта и информирование потенциальных туристов о возможностях отдыха и оздоровления в межсезонье.



«Уже сегодня необходимо заявлять о специальных предложениях, которые формируют наши отельеры, туроператоры и объекты показа. Приглашаем турбизнес присоединяться к проекту и рассказать об интересных программах для отдыхающих, которые будут объединены на едином ресурсе», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для информирования туристов и представителей турбизнеса об акции запланировано проведение вебинаров, презентаций и информационных туров по регионам России.

Акция «Бархатный подарок» стартует в рамках пятого туристского форума «Открытый Крым», который пройдет на полуострове с 4 по 6 октября.