Раненный на Донбассе нардеп, показал ранение в Фейсбуке

Народный депутат Украины Евгений Дейдей заявляет, что полученное им на Донбассе ранение легкое. Об этом он написал в Faсebook, обнародовав видео перевязки.



Нардеп утверждает, что умышленно ничего не сообщал о случившемся.

«Не хочу давать комментариев, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу принимать участия в цирке, который устроили. Не прошу мене поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, что не убило – это легкое ранение», – написал Дейдей 15 июля.

Ранее сообщалось, что Евгений Дейдей получил ранение под Авдеевкой в Донецкой области. Он был направлен вертолетом в город Днепр в областную больницу имени Мечникова.

По информации спикера Генпрокуратуры Ларисы Сарган, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом.

По ее словам, предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля приблизительно в 18 часов в районе промышленной зоны Авдеевки. После предоставления первичной медицинской помощи с диагнозом осколочное ранение нардеп был направлен в военный госпиталь № 66 Покровска.



Уголовное производство по данному факту открыто по части 2 статьи 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.