В Афганистане взрыв разрушил школу: семь пострадавших

В Афганистане 15 июля взрыв разрушил школу в северной провинции Кундуз. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на местных чиновников.

Трое людей, среди которых школьный охранник, были ранены, информирует полиция.

По данным представителя местного совета Саеда Ассадуллага Садата, еще как минимум четверо людей ранены в соседних домах осколками разбитого стекла.

Детей во время взрыва в школе не было из-за раннего времени.

На данный момент неизвестно, кто ответственен за взрыв.

Афганские чиновники, среди которых советник провинции Кундуз Махфозулла Акбари, заявляют, что это произошло в результате воздушных ударов США.

Советник группировки «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что «самолеты завоевателей» бомбардировали школу в Кундузе.

Тем временем спикер сил США в Афганистане Вильям Салвин в комментарии Радіо Свобода назвал информацию об авиаударах США по школе в Кундузе «ложной».



По его словам, американские военные проводили операцию в этой провинции, но их мишенями были позиции талибов. Он назвал операцию успешной. Вильям Салвин говорит, что афганские чиновники сообщали ему, что причиной взрыва в школе стал огонь на кухне.