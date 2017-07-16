В Финляндии вступил в силу закон против «зеленых человечков»

В Финляндии вступил в силу закон о мерах в отношении военных в форме без опознавательных знаков. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что согласно поправкам, внесенным в закон о территориальном наблюдении, таким людям запрещается въезд и пребывание в стране. Нарушение закона преследуется в уголовном порядке.

Как сообщает финское издание Yle, речь идет о «зеленых человечках», и этот термин связан с зеленой формой без опознавательных знаков, в которой российские военные захватывали Крым в 2014 году. В случае с Финляндией подразумеваются военные, действующие в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с его согласия.

Минобороны Финляндии считает, что новый закон принят для обеспечения территориальной неприкосновенности страны в условиях изменившейся ситуации в мире.

В феврале 2014 года неизвестные вооруженные люди, которых называли «зелеными человечками», захватили главные государственные учреждения Крыма и подняли над ними российский флаг. Кроме того, «зеленые человечки», которых также называли «вежливыми людьми», блокировали украинские военные части.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия заявила о включении Крыма в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

Позже президент России Владимир Путин признался, что «зеленые человечки» – это российские военные.

Россия отрицает факт аннексии полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».