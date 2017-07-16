Крымчан предупредили о высокой пожароопасности на ближайшие дни

В Крыму с 17 по 19 июля «ожидается чрезвычайная пожароопасность». Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе российского Главка МЧС в Крыму.

В ведомстве напомнили, что «в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях».

В начале мая в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с высокой опасностью возникновения пожаров.