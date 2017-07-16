За сутки на Донбассе погиб один украинский военный – штаб

В зоне боевых действий на Донбассе 15 июля один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения. Об этом 16 июля сообщили в штабе украинской военной операции.

Сообщается, что поддерживаемые Россией боевики за минувшие сутки 26 раз нарушили перемирие.

Украинские военные утверждают, что обстрелы зафиксированы во всех направлениях, а вблизи Широкино на Мариупольском направлении пророссийские боевики применили артиллерию калибра 152 миллиметра.

В группировке «ДНР» заявляют, что ситуация на линии противостояния обострилась и обвиняют Вооруженные силы Украины в том, что они накапливают тяжелое вооружение возле Горловки, Докучаевска и других контролируемых пророссийскими боевиками населенных пунктов. В группировке «ЛНР» насчитали 10 обстрелов со стороны украинских военных 15 июля.

О прекращении огня на Донбассе договаривались уже неоднократно, в последний раз с 24 июня на время жатвы – до 31 августа. Однако обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.