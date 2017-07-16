В Севастополе будут судить врача, обвиняемого в смерти пациента

В Севастополе будут судить врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

«Врач-терапевт участковой поликлиники для взрослого населения городской больницы неверно расшифровал кардиограмму, не обеспечил проведения диагностических исследований на ранних этапах лечения и неправильно поставил диагноз, что привело к смерти пациента», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что материалы уголовного дела направлены в подконтрольный Кремлю Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В апреле сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в отделении реанимации городской больницы №5. Тогда из медицинского учреждения изъяли документацию, назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств смерти ребенка.