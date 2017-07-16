В Крыму, на плато Ай-Петри, мужчина сорвался со скалы, в результате чего получил тяжелые травмы. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«В условиях темного времени суток, мужчина 1997 года рождения вышел на кромку плато Ай Петри, оступился и упал со скалы. С помощью альпинистского снаряжения были проведены спасательные работы и на носилках пострадавший был доставлен к автомобилю скорой помощи», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Ялтинскую больницу.

В российском управлении МЧС по Крыму напомнили, что отправляться в прогулку по горнолесной местности необходимо в составе туристической группы, которая должна быть зарегистрирована в службе спасения. Если человек отправляется в горы в одиночку, он должен сообщить об этом родственникам, взять заряженный мобильный телефон, теплые вещи, минимальный запас воды и пищи.