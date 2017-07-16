В Польше протестовали против изменения судоустройства

В Варшаве несколько сотен человек вышли 15 июля на протест после того, как сенат Польши одобрил два законопроекта о судоустройстве. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По мнению оппозиционных политиков, эти решения являются попыткой правящей консервативной партии «Право и справедливость» подорвать конституционное распределение власти.

Скандируя «Свобода! Равенство! Братство! », демонстранты прошли к президентскому дворцу, где призвали президента Анджея Дуду ветировать эти законодательные инициативы. По данным Gazeta Wyborcza, акцию организовали левые оппозиционные партии и общественные организации.

Первый законопроект, который ожидает подписания Дудой, предусматривает, что парламент будет выбирать членов Национального совета судей, которые имеют целью защитить независимость суда.

Второй законопроект дает министру юстиции полномочия назначать судей Верховного суда. В законопроекте также отмечается, что нынешние судьи Верховного Суда будут вынуждены уйти в отставку, за исключением тех, кого назначил министр юстиции.