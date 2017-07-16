В Севастополе в качестве такси используют БТР

В Артиллерийской бухте Севастополя активисты «патриотического воспитания» запустили бронетранспортер с функциями такси. Об этом 16 июля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сообщается, что ездить по городу такое такси может только ночью, а стоимость проезда начинается от 500 рублей (около 220 гривен – КР) за километр.

Очевидцы сообщают, что клиенты бронетакси за отдельную плату могут пострелять из боевого автомата. Хозяева «нового такси» бронетранспортер называют «объектом военно-исторического воспитания».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».