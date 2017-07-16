Реставрацию галереи Айвазовского в Феодосии оценили в полмиллиарда рублей

На реставрацию расположенной в Феодосии галереи мариниста Ивана Айвазовского может потребоваться около 500 миллионов рублей (около 8,5 миллионов долларов – КР). Об этом сообщает крымское информагентство FlashCrimea со ссылкой на подконтрольного Кремлю главу Феодосии Станислава Крысина.

«Чтобы она (реставрация – КР) была проведена, нужно провести серьезное исследование по грунтовым водам. Если кто-то заходил в галерею, то работ достаточно много: грунтовые воды дают сырость, а сырость разрушает это древнее здание», – отметил Крысин.

По его словам, проектно-изыскательные работы для проведения реставрации галереи начнутся в 2017 году.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. В этом году Феодосия будет отмечать 200-летие со дня рождения знаменитого российского мариниста.

В 2016 году в Третьяковской галерее в Москве открылась выставка работ Ивана Айвазовского к 200-летию со дня рождения художника. В экспозиции – 38 картин и графических рисунков, вывезенных из Феодосийской картинной галереи имени И.К.Айвазовского. Среди них – «Ниагарский водопад», «Буря над Евпаторией», «Корабль «Двенадцать апостолов»