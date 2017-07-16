В Симферополе с начала работы эвакуаторов в на штрафстоянку отправили более 6 тысяч автомобилей. Об этом крымскому изданию «РИА Новости Крым» сообщила начальник управления транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

«С декабря 2016 года организована работа эвакуации. На сегодняшний момент 6035 транспортных средств отправлено на штрафстоянку. Порядок работы эвакуации напрямую зависит от органов ГИБДД. Просто так эвакуатор не может выехать, забрать машину и увезти», – отметила Лавринова.

Раньше сообщалось, что въезды в Симферополь планируют застроить парковками.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.