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В Ираке прошел военный парад по случаю освобождения Мосула

Жители Мосула после освобождения города, иллюстрационное фото

Иракские вооруженные силы военным парадом в столице страны Багдаде отметили 15 июля освобождения Мосула – второго по величине города Ирака и бывшей самопровозглашенной столицы группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Празднование состоялось через неделю после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абаде официально объявил о победе над экстремистами, которые контролировали Мосул с 2014 года.

В параде в Багдаде приняли участие военнослужащие иракской армии, элитарные контртеррористические подразделения, полицейские и лояльное правительству Ирака шиитское ополчение.

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