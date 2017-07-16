В Ираке прошел военный парад по случаю освобождения Мосула

Иракские вооруженные силы военным парадом в столице страны Багдаде отметили 15 июля освобождения Мосула – второго по величине города Ирака и бывшей самопровозглашенной столицы группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Празднование состоялось через неделю после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абаде официально объявил о победе над экстремистами, которые контролировали Мосул с 2014 года.

В параде в Багдаде приняли участие военнослужащие иракской армии, элитарные контртеррористические подразделения, полицейские и лояльное правительству Ирака шиитское ополчение.